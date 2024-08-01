Медведев: полномасштабная война на Ближнем Востоке – единственный путь к шаткому миру

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что только полномасштабная война на Ближнем Востоке приведет к шаткому миру в регионе. Об этом он написал в своем англоязычном телеграм-канале.

"Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалею о невинно погибших. Они всего лишь заложники отвратительного государства – США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в регионе", – заявил Медведев.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство ракетным ударом главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

О смерти Хании стало известно 31 июля. Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства.

Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна не причастна к преступлению и не знала о его подготовке.

