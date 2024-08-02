Армия Израиля сообщила, что 30 июля ударила только по Ливану

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Авиация Израиля нанесла вечером 30 июля точечный удар только по Бейруту в Ливане, целью которого стал один из командиров "Хезболлах" Фуада Шокра, других ракет или беспилотников израильская армия не выпускала. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы нанесли удар во вторник вечером в Ливане и ликвидировали там прицельным авиаударом Фуада Шокра. Я хочу подчеркнуть: других авиаударов не было. Никаких израильских ракет или БПЛА над всем Ближним Востоком той ночью", – приводит его слова ТАСС.

Заявление Хагари прозвучало на фоне обвинений Израиля в убийстве главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании, о смерти которого сообщалось рано утром 31 июля.

Хания был убит прямым попаданием ракеты в его резиденцию в Тегеране. В момент удара он находился в спальне, где остановился на ночь. Смерть главы политического бюро ХАМАС также подтвердили в самом движении.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство Хании.

Иранское агентство Fars сообщает, что, согласно результатам предварительного расследования, все указывает на ответственность Израиля за гибель Хании.