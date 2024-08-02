Fars: расследование указывает на ответственность Израиля за гибель Исмаила Хании

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Результаты предварительного расследования указывают на ответственность Израиля за гибель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Агентство также раскрыло подробности убийства Хании – согласно его данный, в момент атаки глава политбюро ХАМАС был на 4 этаже в своей резиденции в районе Зафарания в иранской столице. Ракета, попавшая в здание, разрушила часть крыши.

"Эта военная акция была проведена израильским режимом", – подчеркивает агентство.

О смерти главы политбюро движения Исмаила Хании стало известно утром 31 июля. Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха.

Представитель движения в Ливане Махмуд Тах подчеркнул, что ответственность за убийство лежит на Израиле и США. По его мнению, преступление было согласовано с Вашингтоном. Тах назвал убийство Хании трусливым актом.