Axios: США помогут Израилю в отражении ответной атаки Ирана и его союзников

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США готовятся помочь Израилю отразить ожидаемую ответную атаку со стороны Ирана и его союзников после того, как израильская армия убила одного из руководителей движения "Хезболлах" Фуада Шукра и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает портал Axios.

По данным источников издания, в Вашингтоне ожидают, что атака Ирана будет похожа на ту, что последовала после израильского удара по иранскому консульству в Дамаске в апреле 2024 года, однако предполагают, что она может и превзойти ее по масштабам.

"Пентагон и центральное командование США делают схожие приготовления, которые они предпринимали перед атакой в апреле", – указано в сообщении.

Американские чиновники заявляют, что по ожиданиям США, у Ирана и союзников уйдет несколько дней на организацию удара. США в ходе подготовки задействуют свои силы в Красном море, на востоке Средиземного моря, а также в Персидском заливе.

Хания погиб в результате прямого попадания ракеты в Тегеране. В момент удара он находился в спальне, где останавливался на ночь. Смерть главы политического бюро ХАМАС подтвердили в самом движении.

Впоследствии стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство Хании.