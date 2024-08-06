Jerusalem Post: ВВС Израиля ликвидировали командира спецназа "Радван" движения "Хезболла"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Ilia Yefimovich

Старший командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболла" Али Джамаль Альдин Джавад был ликвидирован в результате авиаудара израильской армии по Ливану. Об этом сообщает Jerusalem Post.

"ВВС Израиля нанесли удар по террористу "Хезболлы" Али Джамалю Алдину Джаваду, командиру сил "Радвана", в районе Эббы на юге Ливана", – указано в сообщении.

Кроме того, израильская армия нанесла удары по военным структурам и инфраструктуре "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана.

Ранее сообщалось, что четыре самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над ливанской столицей Бейрутом. Свидетели сообщали, что в центре Бейрута и на окраинах города были слышны звуки, похожие на взрывы.

До этого израильская армия нанесла удар по Бейруту. Целью атаки был назван один из командиров шиитской организации "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, из-за которого погибли 12 детей. Впоследствии появилась информация, что в результате удара погиб второй по значимости лидер движения Фуад Шокр.