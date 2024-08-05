Четыре самолета ВВС Израиля совершили маневры над Бейрутом

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Четыре самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили маневры над Бейрутом. Об этом РИА Новости рассказал источник в ливанской службе гражданской авиации.

При этом в центре Бейрута и на ее окраинах некоторые слышали звуки, похожие на взрывы.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета была запущена с воздуха по зданию из иностранного государства. Ответственность по этому поводу возложили на США и Израиль. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с этим приказал нанести удар по Израилю.

Израильская армия в свою очередь нанесла удар по ливанской столице Бейруту. Целью атаки был назван один из командиров шиитской организации "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, из-за которого погибли 12 детей. После появилась информация, что в результате удара погиб второй по значимости лидер движения Фуад Шокр.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю может произойти уже в понедельник, 5 августа. Однако пока неясно, каким образом это произойдет.

