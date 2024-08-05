Axios: Блинкен заявил о возможной атаке Ирана и "Хезболлах" на Израиль в ближайшие сутки

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю может произойти уже в понедельник, 5 августа. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

"Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и "Хезболлах" на Израиль может начаться уже в понедельник", – указано в сообщении.

По словам источников, Блинкен заявил, что США уверены, что Иран и "Хезболлах" нанесут ответный удар по Израилю, однако на данный момент неясно, каким образом это произойдет. Госсекретарь США предупредил, что в Вашингтоне не знают точного времени предполагаемой атаки, однако начаться она может в ближайшие 24–48 часов.

Блинкен также заявил главам МИД "Группы семи", что наращивание численности американских войск в регионе происходит исключительно с оборонительными целями.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство Хании.