"Хезболла" объявила о поражении 11 объектов при ответном ударе по Израилю

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Движение "Хезболла" завершило первый этап ударов по Израилю, поразив 11 военных объектов в качестве ответной реакции на израильский удар по пригороду Бейрута и убийство командира Фуада Шукра. Об этом сообщили в пресс-службе ливанского движения, передает РИА Новости.

"Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории", – объяснили в "Хезболла".

Так, атакованными оказались базы израильской армии Майрун, Заатун и Сахель, а также две базы на оккупированных Голанских высотах, три казармы и ряд опорных пунктов. Всего, по информации ливанского движения, было выпущено по объектам Израиля свыше 320 ракет типа "Катюша".

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщал в телеграм-канале армии, что ливанское движение готовит масштабную атаку на Израиль, поэтому в ответ обстреливает позиции движения. По данным газеты Times of Israel, Израиль нанес превентивные удары по местам развертывания ракет "Хезболла" за 15 минут до их запуска по Тель-Авиву.

В связи с ожидаемой атакой со стороны Ливана, как сообщает Times of Israel со ссылкой на израильского министра обороны Йоава Галанта, в стране был объявлен режим особой ситуации на 48 часов.

Президент США Джо Байден следит за ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США Шона Савета. Он уже поручил американским чиновникам быть на связи с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.

