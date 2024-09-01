Россиянин опознан среди погибших заложников в Газе

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Среди погибших в Газе заложников опознан россиянин Александр Лобанов. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля обнаружили и извлекли тела заложников Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тела были найдены в подземном тоннеле в районе Рафаха вечером 31 августа. После процедуры опознания ЦАХАЛ оповестил семьи погибших заложников.

Минобороны, МИД и советы безопасности России и Израиля находятся в контакте друг с другом по ситуации вокруг сектора Газа. Об этом ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, необходимы переговоры, так как ХАМАС является частью палестинского народа.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".