Президент Турции заявил о необходимости усиления давления на Израиль из-за Газы

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Необходимо усилить давление международного сообщества на Израиль с целью прекращения преступлений против человечности в секторе Газа. Об этом заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"В ходе беседы обсуждались геноцид, совершаемый Израилем на палестинских территориях, региональные и глобальные вопросы", – говорится в сообщении администрации Эрдогана, пишет ТАСС.

Также лидер Турции высказался за установление постоянного режима прекращения огня в секторе Газа, отметив важность совместных усилий исламских стран.

Ранее кандидат на пост президента США от демократов, вице-президент Камала Харрис указала, что война в Газе должна закончиться. С ее слов, для завершения палестино-израильского конфликта нужно выработать двухгосударственное решение, предполагающее безопасность как для израильтян, так и для палестинцев. Харрис добавила, что будет поддерживать Тель-Авив в случае победы на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".