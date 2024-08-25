Новости мира: движение "Хезболла" выпустило более 300 ракет по территории Израиля

Движение "Хезболла" выпустило более 300 ракет и несколько беспилотников по территории Израиля. Целью были военные базы. За 15 минут до атаки Армия обороны Израиля сама приступила к превентивным ударам по объектам в Ливане.

В Бразилии стремительно растет площадь лесных пожаров. Сейчас она составляет 50 тысяч квадратных метров. Огнем оказались охвачены десятки населенных пунктов. Плантации сахарного тростника стали эпицентром возгорания. Осложняет тушение засуха и сильный ветер. Жителей некоторых городов эвакуируют.

Американские астронавты, застрявшего в космосе корабля Starliner, смогут вернутся на Землю только в феврале следующего года, заявил глава НАСА Билл Нельсон. Они отправятся домой на борту Crew Dragon. Сам же аппарат попытаются возвратить без экипажа.

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