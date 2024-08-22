Новости регионов: в Башкирии перевернулся микроавтобус с детьми

В Башкирии перевернулся микроавтобус, на котором дети возвращались из лагеря. Грунтовую дорогу размыли дожди, и водитель не справился с управлением. В салоне в этот момент находились 18 человек, все они самостоятельно выбрались до приезда спасателей, никто не пострадал.

Тем временем на Алтае два местных жителя попытались покорить одну из вершин, но застряли в горах. Спасатели уже определили их местонахождение, но добраться туда мешает плохая погода. С помощью беспилотника туристам передали пакет с теплыми вещами, водой и продуктами. В настоящий момент сотрудники МЧС пытаются придумать, как пострадавших спустить.

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