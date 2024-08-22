Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: в Башкирии перевернулся микроавтобус с детьми

Новости регионов: в Башкирии перевернулся микроавтобус с детьми

Авария с тремя автомобилями произошла на шоссе Энтузиастов

Певица Лариса Долина подала в суд на покупательницу ее квартиры

"Безопасный город": суд арестовал главу управления цифровой трансформации ФСИН

"Безопасный город": укравший портмоне со столика кафе самокатчик задержан в Москве

"Безопасный город": суд арестовал бизнес-коуча Сидоропуло по делу о мошенничестве

"Безопасный город": пасынок случайно застрелил отчима в подмосковном тире

10 машин сгорело в пожаре на Солнцевском проспекте в Москве

Новости регионов: 13 человек пострадали в аварии с маршруткой в Саратове

Столичная прокуратура опубликовала кадры аварии на улице Удальцова

В Башкирии перевернулся микроавтобус, на котором дети возвращались из лагеря. Грунтовую дорогу размыли дожди, и водитель не справился с управлением. В салоне в этот момент находились 18 человек, все они самостоятельно выбрались до приезда спасателей, никто не пострадал.

Тем временем на Алтае два местных жителя попытались покорить одну из вершин, но застряли в горах. Спасатели уже определили их местонахождение, но добраться туда мешает плохая погода. С помощью беспилотника туристам передали пакет с теплыми вещами, водой и продуктами. В настоящий момент сотрудники МЧС пытаются придумать, как пострадавших спустить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика