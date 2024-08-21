ТАСС: число пострадавших при пожаре в Пролетарске Ростовской области выросло до 42

Фото: телеграм-канал Baza

Число пострадавших в результате пожара, произошедшего в Пролетарске Ростовской области из-за падения обломков беспилотников, выросло до 42, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Все пострадавшие являются пожарными, уточнил собеседник агентства. По его данным, 15 из них потребовалась госпитализация, еще 27 человек остаются на амбулаторном лечении.

При этом 2 пострадавших лежат в медицинских учреждениях Пролетарского района, еще 7 были перевезены в больницы Ростова-на-Дону и 6 человек переданы медикам Санкт-Петербурга.

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали юго-восток Ростовской области 18 августа. После отражения атаки российскими силами обломки дронов упали на промышленные склады с дизельным топливом, вследствие чего они загорелись. Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания, но в связи с очередной украинской атакой были вынуждены остановить работы. Вечером того же дня к тушению подключили три пожарных поезда.

19 августа с учетом сложности возгорания на территории Пролетарского района режим повышенной готовности был сменен на режим ЧС.

К утру 20-го числа площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров. Группировка привлеченных к тушению пожарных была увеличена до 520 человек. Кроме того, было решено задействовать авиацию, в том числе четыре самолета Ил-76 с заправкой из Ростова-на-Дону.