Сотрудники МЧС пострадали во время тушения пожара в Пролетарске Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Новости Ростова | 161.RU"

Сотрудники МЧС пострадали в ходе ликвидации возгорания, произошедшего в Пролетарске Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Голубев отметил, что около 18 пожарных обратились к медикам, 14 из них оказали амбулаторную помощь. Остальных привезли в больницу с ожогами. Их состояние оценивается как средней тяжести. При этом двух из них готовят к транспортировке в ростовскую клинику. Сейчас по поручению губернатора в город выехала дополнительная бригада врачей.

"Задействованные специалисты вынуждены выполнять свои задачи в тяжелейших условиях высоких температур. Тушение пожара в Пролетарске продолжается, задействованные силы и средства увеличены", – подчеркнул губернатор.

С учетом сложности возгорания на территории Пролетарского района режим повышенной готовности сменили на режим ЧС. Все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию пожара. Районная администрация также оказывает помощь пожарным, организуя подвоз воды и горячее питание.

"Благодарен жителям Пролетарска, которые с готовностью также оказывают помощь пожарным", – подытожил глава региона.

Обломки дрона ВСУ упали на промышленные склады с дизельным топливом утром 18 августа. Пожарные оперативно приступили к тушению пожара, но из-за очередной украинской атаки специалисты были вынуждены прекратить работы. К вечеру к тушению подключились уже три пожарных поезда.

