Дизельное топливо загорелось на складе в Ростовской области из-за атаки БПЛА

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Дизельное топливо загорелось на территории промышленных складов в Пролетарске в результате падения обломков БПЛА на юго-востоке Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, в ночь на 18 августа силы российской противовоздушной обороны смогли отразить атаку беспилотников. Однако из-за падения обломков дрона произошло возгорание дизтоплива. К ликвидации огня привлекли пожарных.

При этом примерно в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение возгорания было временно приостановлено. Сейчас сотрудники МЧС возобновили работы и привлекли пожарный поезд для полной ликвидации огня.

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников никто не пострадал.

17 августа украинский дрон сбросил снаряд на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков Запорожской АЭС. В результате обошлось без пострадавших. Однако представители станции уточнили, что этой дорогой постоянно пользуется персонал, поэтому это создает угрозу для их безопасности и самой АЭС.

Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

