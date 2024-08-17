WP: атака ВСУ в Курской области сорвала секретные переговоры России и Украины

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Атака ВСУ в Курской области сорвала секретные переговоры о мире России и Украины, которые должны были пройти в столице Катара Доху, пишет The Washington Post со ссылкой на свои дипломатические источники.

На встрече стороны должны были договориться о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры, уточнил собеседник газеты.

Переговоры не были бы прямыми, посредником в них выступал Катар. Катарские дипломаты встречались бы отдельно с каждой из сторон. Кроме того, как уточнил источник, некоторые участники переговоров надеялись, что они смогут привести к более всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта.

Однако после атаки ВСУ в Курской области российские чиновники отложили переговоры.

"Российская сторона не отменила переговоры, она сказала: дайте нам время", – заявил собеседник издания.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

В регионе уже погибли не менее 12 мирных жителей, а ранения от атак со стороны ВСУ получил еще 121 человек.

Правительство Германии официально переложило ответственность за присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области на украинское руководство. По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, он не сомневается, что эти вооружения были использованы таким образом, который отвечает интересам Украины и ее обороны.