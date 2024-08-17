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Правительство Германии переложило ответственность за присутствие немецких танков и других вооружений в Курской области на украинское руководство, сообщает РИА Новости.

По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, он не сомневается, что эти вооружения были использованы таким образом, который отвечает интересам Украины и ее обороны.

"В любом случае это не немецкое оружие, а украинское. За эти вооружения теперь отвечает Украина, которая имеет право на самооборону согласно международному праву", – заявил он.

12 августа депутат Бундестага, председатель группы Левой партии в парламенте ФРГ Зерен Пелльман заявил, что находится в ужасе от использования ВСУ немецких танков при атаках на Курскую область.

До этого издание Politico писало, что западные государства, в первую очередь Германия и США, одобрили атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. По данным журналистов, представители МИД Германии заявили, что Украина имеет право на защиту. По мнению дипломатов, оно "не ограничивается ее собственной территорией".

Кроме того, немецкая сторона не дала Киеву "красный свет" в вопросе атаки на российский регион. На этом фоне Соединенные Штаты решили, что не стоит существенно реагировать на случившееся.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

В регионе уже погибли не менее 12 мирных жителей, а ранения от атак со стороны ВСУ получил еще 121 человек.

Вооруженные силы Украины за время боевых действий в курском приграничье потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.