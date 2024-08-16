В Курской области продолжаются поиски пенсионера, над которым издевались ВСУ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В Курской области продолжаются поиски пенсионера Александра Григорьева, над которым в пригороде Суджи издевались солдаты ВСУ, сообщает РИА Новости.

Накануне телеграм-каналы начали распространять видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в приграничье Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящие на видео.

Мужчиной на видео оказался 74-летний Александр Григорьев. Он до сих пор не вышел на связь, родные не могут его отыскать.

По словам главы Суджанского района Александра Богачева, в поисках задействованы все службы и волонтеры.

"Что они эти украинские боевики, снимавшие видео, с ним сделали, не знаем – может, с собой забрали, может еще что. Это снимали в Заолешенке, почти пригород Суджи. Все наши службы и волонтеры оповещены о пропаже, все в силу возможностей занимаются поисками", – рассказал Богачев.

С 6 августа в Курской области не прекращаются бои с ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 15 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 640 военных, 37 танков и 32 бронетранспортера.

В регионе уже погибли не менее 12 мирных жителей, а ранения от атак со стороны ВСУ получил еще 121 человек.

