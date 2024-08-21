Украинская ракета уничтожена на западе Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО сбили украинскую ракету на западе Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате падения осколков ракеты жертв и разрушений нет.

Воздушной атаке ВСУ этой ночью также подверглась Брянская область, где в течение часа были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений в результате случившегося не выявлено.

Накануне четыре мирных жителя оказались ранены в Белгородской области при атаках со стороны Украины. В общей сложности нападению подверглись три населенных пункта региона.