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Украинская ракета уничтожена на западе Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО сбили украинскую ракету на западе Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате падения осколков ракеты жертв и разрушений нет.
Воздушной атаке ВСУ этой ночью также подверглась Брянская область, где в течение часа были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа. Пострадавших и разрушений в результате случившегося не выявлено.
Накануне четыре мирных жителя оказались ранены в Белгородской области при атаках со стороны Украины. В общей сложности нападению подверглись три населенных пункта региона.
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