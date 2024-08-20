Два украинских беспилотника уничтожены ночью над Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Крымом в ночь на 20 августа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что при помощи дронов ВСУ планировали совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Ранее беременная женщина погибла и еще 10 человек пострадали в результате атаки ВСУ на остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. Среди пострадавших – двое детей.

Украинские формирования также обстреляли храм преподобного Серафима Саровского в Донецке. В результате атаки здание получило различные повреждения.