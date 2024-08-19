19 августа, 17:02Происшествия
Беременная женщина погибла в результате атаки ВСУ на Донецк
Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"
Беременная женщина погибла и еще 10 человек пострадали в результате атаки ВСУ на остановку общественного транспорта в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
По его словам, среди пострадавших – двое детей.
"Также поврежден автобус городского маршрута № 60а", – написал Пушилин.
Всего с украинской стороны было совершено четыре вооруженных атаки, выпущено порядка 10 боеприпасов из ствольной артиллерии.
18 августа ВСУ нанесли удар по храму Серафима Саровского. Кроме того, в Донецке погибли два мирных жителя из-за ударов украинских войск.
Ранее ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, удары попали по складским помещениям и по частному сектору.
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