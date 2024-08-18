18 августа, 18:26Происшествия
Два мирных жителя погибли в Донецке после обстрела ВСУ
Фото: 123RF/savmaster
Два мирных жителя погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по улице Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения", – написал Кулемзин.
16 августа украинские формирования нанесли удар по торговому центру "Галактика" в Донецке. В результате обстрела ТЦ загорелся. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 города.
Позже ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ. Два снаряда натовского калибра упали на территории рынка в Петровском районе города.
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