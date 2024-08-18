Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 18:26

Происшествия

Два мирных жителя погибли в Донецке после обстрела ВСУ

Фото: 123RF/savmaster

Два мирных жителя погибли в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

"По поступившей информации, во время обстрела Петровского района по улице Байкальской погибли мужчина 1970 года рождения и женщина 1972 года рождения", – написал Кулемзин.

16 августа украинские формирования нанесли удар по торговому центру "Галактика" в Донецке. В результате обстрела ТЦ загорелся. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 города.

Позже ВСУ нанесли повторный удар по району ТЦ. Два снаряда натовского калибра упали на территории рынка в Петровском районе города.

Число раненных при атаке ВСУ на гипермаркет в Донецке возросло до 11

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика