Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

ВСУ нанесли потворный удар по району ТЦ "Галактика" в Донецке, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, ранены два местных жителя.

Два снаряда натовского калибра упали на территории рынка в Петровском районе города. В результате поврежден торговый ряд, расположенное рядом кафе и гражданские автомобили. Еще два снаряда взорвались возле жилого дома. Там выбито остекление во всех квартирах с 1 по 5 этаж со стороны детонации.

При обстреле рынка пострадал один мирный житель. Кроме этого, еще одна мирная жительница получила ранения в многоквартирном доме.

Украинские формирования нанесли удар по торговому центру 16 августа. В результате обстрела ТЦ загорелся. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 Донецка.

Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка выросло до 13. При обстреле украинской армии использовали ствольную артиллерию. Среди раненых подросток 2008 года рождения, пять женщин и пять мужчин. Кроме того, после атаки украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадали мужчина и женщина.