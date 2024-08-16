Число пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до 13

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 13, сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, при обстреле украинской армии использовали ствольную артиллерию. Ранения получили 11 гражданских лиц, среди которых подросток 2008 года рождения, 5 женщин и 5 мужчин. По оценкам врачей, они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Кроме того, после атаки украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадали мужчина и женщина. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести. Все пострадавшие получают квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнул Пушилин.

Он также отметил, что обстрелы нанесли повреждения трем жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, расположенным в Петровском районе города. Речь идет о торговом центре "Галактика" и больнице № 14. Помимо этого, повреждения получила ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

Пушилин добавил, что украинские формирования предприняли 20 вооруженных атак. По Донецку было выпущено более 60 боеприпасов. Также ВСУ использовали ствольную артиллерию калибром 155 миллиметров и ударные беспилотники.

Ранее Пушилин рассказал, что пожар, начавшийся в гипермаркете "Галактика" после обстрела, был локализован. Огонь успел распространиться на площади свыше 10 тысяч квадратных метров. По данным, главы республики, торговый центр был полностью уничтожен и не подлежит ремонту.

При этом глава республики подчеркнул, что Служба безопасности гипермаркета вовремя вывела максимально возможное число посетителей. Он заявил, что считает верным представить сотрудников СБ к наградам ДНР, поскольку они спасли жизнь посетителям.