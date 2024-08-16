Пострадавший при ударе ВСУ по гипермаркету в Донецке подросток находится в реанимации

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Подросток, который пострадал при обстреле украинскими боевиками гипермаркета "Галактика" в Петровском районе Донецка, находится в реанимации, сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, медики диагностировали у него осколочное проникающее и касательное ранения.

В соответствии с последними данными минздрава республики, количество пострадавших в результате украинского обстрела составляет 11. Все они, по оценкам врачей, остаются в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Украинские формирования нанесли удар по торговому центру "Галактика" 16 августа. По информации СМИ, погибли по меньшей мере два человека.

В результате обстрела ТЦ загорелся. Огонь распространился на площади свыше 10 тысяч квадратных метров. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 Донецка.