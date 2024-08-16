16 августа, 15:25Происшествия
Число пострадавших в результате обстрела ТЦ в Донецке выросло до 11
Фото: телеграм-канал Readovka
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка возросло до 11 человек. Об этом заявили в Минздраве ДНР, передает РИА Новости.
ВСУ обстреляли ТЦ 16 августа. По информации СМИ, погибли минимум два человека.
Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска наносят целенаправленные массированные удары с 12:00. В результате торговый центр загорелся, площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров.
Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние. Повреждения также получила Центральная городская больница № 14 Донецка.
Площадь пожара ТЦ "Галактика" в Донецке составила свыше 10 тыс "квадратов"