ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке

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Украинские войска обстреляли торговый центр "Галактика" в Петровском районе Донецка. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

"Предварительно, есть информация минимум о двух погибших в "Галактике". Но это пока предварительно", – говорится в сообщении.

По данным служб, обстрел района продолжается, внутри торгового здания находятся люди.

13 августа ВСУ нанесли удар по автобусу в Лисичанске, в результате чего погибли три человека. При атаке ранения получил как минимум 31 человек, включая 12-летнего ребенка.

Для эвакуации пострадавших привлекли около 10 бригад скорой помощи. При этом, помимо местных медиков, на место выезжали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР.

