16 августа, 13:33Происшествия
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке
"Предварительно, есть информация минимум о двух погибших в "Галактике". Но это пока предварительно", – говорится в сообщении.
По данным служб, обстрел района продолжается, внутри торгового здания находятся люди.
13 августа ВСУ нанесли удар по автобусу в Лисичанске, в результате чего погибли три человека. При атаке ранения получил как минимум 31 человек, включая 12-летнего ребенка.
Для эвакуации пострадавших привлекли около 10 бригад скорой помощи. При этом, помимо местных медиков, на место выезжали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР.