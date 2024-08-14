Число жертв удара по автобусу в Лисичанске возросло до трех

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске Луганской Народной Республики возросло до трех, сообщила глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

По ее словам, в больнице скончался один пострадавший.

"Медики предприняли все возможные усилия для стабилизации его состояния, но травма была очень серьезной. Наши соболезнования родным и близким", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее мужчину доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.

До этого речь шла о двух жертвах.

Украинские солдаты обстреляли автобус с помощью боеприпаса кассетного типа днем 13 августа. При атаке ранения получил 30 человек, включая 12-летнего ребенка.

Для эвакуации пострадавших привлекли около 10 бригад скорой помощи. При этом, помимо местных медиков, на место выезжали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР. Также к месту происшествия были направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада.

