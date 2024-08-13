Число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске возросло до двух

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Лисичанске ЛНР. Об этом рассказала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Второй пострадавший мужчина скончался в больнице. Как уточнила Пащенко, у него было проникающее ранение сердца.

"К сожалению, медики не смогли его спасти. Ранение было не совместимое с жизнью", – процитировали ее в телеграм-канале правительства ЛНР.

Украинские солдаты обстреляли автобус с помощью боеприпаса кассетного типа днем 13 августа. При атаке ранения получили30 человек, 18 из них находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии. Также среди них – 12-летний ребенок. Еще одна женщина скончалась.

Для эвакуации пострадавших привлекли около 10 бригад скорой помощи. При этом, помимо местных медиков, на место выезжали специалисты из Северодонецка, Первомайска и других районов ЛНР. Также к месту происшествия были направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада.

