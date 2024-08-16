ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка российских войск "Центр" за прошедшие сутки освободила населенный пункт Сергеевка в ДНР. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве добавили, что также за неделю были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны. Отражены 20 контратак подразделений противника, рассказали в Минобороны.

За неделю на этом направлении потери ВСУ составили до 3 195 военнослужащих, четыре танка, в том числе два М1А1 Abrams американского производства, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

При этом потери ВСУ за неделю в зоне СВО составили до 14 560 военных. Также было уничтожено 43 танка и 265 боевых бронированных машин ВСУ. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих.

