Вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пять безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины были уничтожены у берегов Крыма. Об этом заявило Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что их ликвидировали вертолеты Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота. По данным Минобороны, катера следовали в направлении Крымского полуострова.

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ВСУ активно прощупывают систему обороны Крыма, поэтому жителям полуострова стоит соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги.

По его словам, сигналы воздушной тревоги и отбоя работают с разницей в несколько минут, так как украинские военные вместе с крылатыми ракетами запускают также ложные цели.

Ранее российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе и сбили противокорабельную ракету "Нептун".

