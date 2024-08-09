Два безэкипажных катера ВСУ уничтожены у Севастополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие отразили попытку атаки надводных беспилотников в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе – это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников", – написал он.

По его словам, согласно предварительным данным, были уничтожены два таких беспилотных катера.

Ранее над акваторией Черного моря, согласно предварительным данным, была сбита противокорабельная ракета "Нептун" ВСУ. Развожаев предупредил об опасности применения БПЛА со стороны ВСУ и подчеркнул, что ракета была уничтожена на значительном отдалении от берега.