Губернатор Севастополя сообщил о попытках ВСУ прощупать оборону Крыма

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Вооруженные силы Украины активно прощупывают систему обороны Крыма, поэтому жителям полуострова стоит соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, сигналы воздушной тревоги и отбоя работают с разницей в несколько минут, так как украинские военные вместе с крылатыми ракетами запускают также ложные цели.

Воздушная тревога в Севастополе звучала 5 июля два раза. Спустя время Развожаев сообщил, что авиация уничтожала воздушные цели над акваторией Черного моря. По словам губернатора, данные действия проводились на значительном расстоянии от берега и все службы были приведены в состояние боевой готовности.

При этом Развожаев не раз заявлял про запуск украинскими военными в сторону Севастополя ложных целей, которые имитируют ракеты. Он объяснил, что по этой причине местные средства противовоздушной обороны не всегда срабатывают на данные "обманки".

