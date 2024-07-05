Развожаев: в Севастополе авиация уничтожает воздушные цели над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Севастополе авиация работает над уничтожением воздушных целей над акваторией Черного моря. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Как он отметил, данные действия ведутся на значительном расстоянии от берега.

"Все службы приведены в состояние боевой готовности", – цитирует "Газета.ру" губернатора.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, придерживаться мер безопасности и оставаться в безопасных местах.

Ночью силы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Предварительно, после падения фрагментов БПЛА есть повреждения гражданских объектов на территории города. Пострадавших среди жителей города не выявлено.

4 июля два украинских беспилотника упали в селе Московском Изобильненского округа Ставропольского края. Местная инфраструктура не была повреждена, все системы продолжили работать в обычном режиме.

