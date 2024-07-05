Средства ПВО уничтожили несколько беспилотников в Краснодарском крае

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Предварительно, после падения фрагментов БПЛА есть повреждения гражданских объектов на территории города. На месте работают спецслужбы, которые оценивают ущерб. Пострадавших среди жителей города не выявлено.

Утром 4 июля два украинских беспилотника упали в селе Московском Изобильненского округа Ставропольского края. Местная инфраструктура не была повреждена, все системы продолжили работать в обычном режиме.

Через некоторое время украинские войска атаковали Белгородскую область, в результате чего двое мужчин, женщина и 12-летний ребенок получили различные ранения. Пострадавших уже направили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.