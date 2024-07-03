Семья из трех человек пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Семья из трех человек – супруги и их 16-летний сын – пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника на территорию частного дома в селе Новостроевка-Вторая в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшие с контузией и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Грайворонскую районную больницу, откуда после оказания первой помощи их доставят в горбольницу № 2 Белгорода и детскую областную клиническую больницу.

Украинские войска также обстреляли села Мокрая Орловка и Дроновка. В первом населенном пункте были посечены крыши и заборы в двух частных домах, а во втором было выявлено повреждение на линии электроснабжения – местные жители временно остаются без света.

Под обстрел украинской армии также подпал Белгород, в котором загорелось здание СТО. Как уточнялось, пожар начался из-за возгорания шин. Находившиеся в тот момент сотрудники оперативно вызвали оперативные службы, проверили, нет ли пострадавших, и вывели людей из здания, склад которого начал разгораться.

В результате на территории производственного предприятия оказалась повреждена крыша одного из помещений, а в трех частных домах были посечены кровли и фасады.