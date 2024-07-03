Госдеп пригрозил России в случае расширения фронта на Украине

Фото: ТАСС/AP/LIBKOS

Украина увеличит дальность ударов по РФ в случае расширения фронта. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен в ходе слушаний в комитете палаты представителей по международным отношениям, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что изначально это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом.

Власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским оружием. Политика страны в отношении использования дальнобойного оружия для ударов по России не изменилась. Соединенные Штаты по-прежнему считают Крым частью украинской территории.

В свою очередь, американский профессор Джон Миршаймер указал, что положение Украины в конфликте с РФ будет становиться хуже в следующие месяцы. По его словам, стратегия российской армии наносит огромный ущерб украинской промышленности и ее военным.