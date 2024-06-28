Профессор Миршаймер: ситуация на Украине в ближайшие месяцы будет ухудшаться

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Положение Украины в конфликте с Россией будет лишь ухудшаться в следующие месяцы. Такое высказывание сделал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Таким образом Миршаймер отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который недавно заявил, что стратегия Украины показала свою "эффективность".

"Ближайшие месяцы ситуация будет ухудшаться, поскольку русские продолжают атаковать энергосистему, а затем, когда наступит осень и особенно зима, все будет действительно ужасно", – сказал он.

Профессор отметил, что стратегия ВС РФ наносит огромный ущерб промышленности Украины и ее Вооруженным силам. По его мнению, тезис о том, что на Украине все хорошо и США помогают им стабилизировать ситуацию, является лишь примером того, как Блинкен и администрация президента Джо Байдена дают комментарии, лишенные смысла.

"Украина в большой беде, и мы в большой беде", – резюмировал Миршаймер.

Минобороны РФ сообщало, что российская армия в качестве ответной реакции на попытки Киева нанести ущерб энергетическим объектам, расположенным на территории РФ, произвела групповой удар с помощью высокоточного оружия и дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

До этого СМИ писали о том, что на Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. Так, мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт, тогда как до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт.