Зеленский рассчитывает на солнечную энергию на фоне проблем с электроэнергией

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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии в стране озаботился альтернативными вариантами, в том числе солнечной энергией. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

Украинский лидер поручил властям в срочном порядке представить программу для стимулирования в стране установки солнечной генерации и накопителей энергии, а также план достройки всех защитных сооружений для энергетики.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия в качестве ответной реакции на попытки Киева нанести ущерб энергетическим объектам, расположенным на территории РФ, произвела групповой удар с помощью высокоточного оружия и дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

До этого СМИ писали о том, что на Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. Так, мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт, тогда как до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт.