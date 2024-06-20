"Укрэнерго" сообщило о повреждениях объектов энергоинфраструктуры на Украине

Фото: Ukrainian State Emergency Service/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Украинская национальная компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры после ударов ВС РФ. Об этом организация заявила в своем телеграм-канале.

В сообщении компании сказано, что повреждения зафиксированы на объектах в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на территории ДНР, которая находится под контролем украинских военных.

Ранее серия взрывов прогремела в Днепропетровске на Украине в ночь на 20 июня. По информации СМИ, их можно было услышать после того, как в регионе сработала воздушная тревога. Сейчас ее уже отменили.

До этого СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны в Луганске в ночь на 20 июня. О причинах взрывов пока не сообщалось.

