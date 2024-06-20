ТАСС: несколько взрывов прозвучало в Луганске

Фото: ТАСС/Александр Река

Несколько взрывов были слышны в Луганске в ночь на 20 июня, передает ТАСС.

По информации агентства, звуки взрывов были слышны в городе в период с 01:24 до 01:27 по московскому времени. О причинах взрывов пока не сообщается.

Ранее взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одесской области на юге Украины. Подробности инцидента неизвестны, местные власти не комментировали ситуацию.

До этого административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок получило повреждения из-за атаки дронов во Львове и окрестностях.