"Газета.ру": в Одесской области на юге Украины произошел взрыв

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В Одесской области на юге Украины произошел взрыв на фоне воздушной тревоги, подробности инцидента неизвестны, передает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Воздушную тревогу на территории Украины объявили в 17:17 по московскому времени.

В ночь на 19 июня во Львове прогремели взрывы. На тот момент местные власти не прокомментировали ситуацию. Также воздушная тревога была объявлена во Львовской, Тернопольской и Харьковской областях Украины.

Позже сообщалось, что в результате атаки дронов в городе и окрестностях получило повреждения административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Кроме того, в селе Малехове повреждено офисное здание. Травмы получили двое мужчин, у одного из которых диагностированы осколочные ранения и несколько переломов.