ТАСС: взрывы произошли в Киеве и Хмельницкой области

Фото: телеграм-канал ДСНС України

Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В материале уточняется, что взрывы были слышны на окраине столичного города, а в Киевской области сработала система ПВО. Кроме того, взрывы также зафиксировали на территории Староконстантинова в Хмельницкой области.

Сигнал, предупреждающий о воздушной опасности, был запущен по всей стране.

Ранее киевские власти сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрывов. На месте происшествия задействовали более 105 человек и 30 единиц техники. Были выявлены повреждения у автозаправочной станции и складского помещения.

