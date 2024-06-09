ТАСС: взрыв прогремел в Одессе

Фото: Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper via AP

Взрыв прогремел в Одессе ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным агентства, это случилось на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее СМИ сообщали, что взрыв прогремел в поселке Затока возле Одессы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях.

До этого издание Financial Times сообщало, что более половины вырабатывающих мощностей энергетики вышли из строя после ударов Вооруженных сил России. По информации издания, из-за огромного количества атак со стороны ВС РФ на энергообъекты Украины мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт.

При этом до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт – такой показатель был одним из крупнейших в Европе.

