Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Текущий год завершится победой России в украинском конфликте. Уверенность в этом высказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Алаудинов считает, что собранные Вооруженными силами Украины (ВСУ) силы и средства российская армия уничтожит. Для этого есть достаточный ресурс, подчеркнул командир спецназа "Ахмат".

Генерал-майор также отметил, что отечественный оборонно-промышленный комплекс за последние два года начал работать на высокой мощности.

"Факт заключается в том, что, если так будет продолжаться, они могут выпулить все, что у них есть, и все равно придут к тому же самому итогу, который они могли бы (получить. – Прим. ред.) изначально, не начиная СВО, как говорится", – добавил он.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что ВСУ смогли укрепить свои позиции в некоторых ключевых районах после возобновления Штатами поставок оружия. По его мнению, из-за того что американский конгресс долго не соглашался выделять средства на оказание военной помощи Киеву, Украина оказалась "в глубокой яме". Сейчас же ВСУ оттуда выбрались, уточнил Салливан.