05 июня, 15:30Политика
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Украина попросту не может сейчас проводить контрнаступление в Харьковской области, сообщил радио КП полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.
По его словам, противник на тех или иных участках делает попытки перехода к контратаке, однако контрнаступлением это не является по определению. Трухан подчеркнул, что оперативной инициативой владеют российские войска.
"И мы еще второй эшелон не вводили. Он предназначен для наращивания усилий. И там, где фронт противника рухнет, его могут ввести в действие", – добавил он.
Эксперт заметил, что информация о якобы контрнаступлении ВСУ является лишь информационным вбросом.
Ранее подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Уманское в Донецкой Народной Республике (ДНР). В то же время группировка войск "Юг", отразив атаку ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, улучшила положение по переднему краю.
Подразделения "Востока" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Водяного в ДНР. Потери ВСУ составили до 125 человек.
С начала 2024 года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территорий. Российские военные вынудили ВСУ отступить на 8–9 километров на важных участках в Харьковской области. Только в мае ВС РФ освободили 28 населенных пунктов.
ВС РФ удалось сорвать ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области