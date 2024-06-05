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Украина попросту не может сейчас проводить контрнаступление в Харьковской области, сообщил радио КП полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

По его словам, противник на тех или иных участках делает попытки перехода к контратаке, однако контрнаступлением это не является по определению. Трухан подчеркнул, что оперативной инициативой владеют российские войска.

"И мы еще второй эшелон не вводили. Он предназначен для наращивания усилий. И там, где фронт противника рухнет, его могут ввести в действие", – добавил он.

Эксперт заметил, что информация о якобы контрнаступлении ВСУ является лишь информационным вбросом.

Ранее подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Уманское в Донецкой Народной Республике (ДНР). В то же время группировка войск "Юг", отразив атаку ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, улучшила положение по переднему краю.

Подразделения "Востока" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Водяного в ДНР. Потери ВСУ составили до 125 человек.

С начала 2024 года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территорий. Российские военные вынудили ВСУ отступить на 8–9 километров на важных участках в Харьковской области. Только в мае ВС РФ освободили 28 населенных пунктов.

