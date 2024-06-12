Киевские власти сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрывов

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Промышленный объект в Киевской области загорелся после ночных взрывов. Сейчас к тушению огня привлечены пожарно-спасательные областные и столичные подразделения.

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в своем телеграм-канале уточнил, что всего на месте происшествия задействовано более 105 человек и 30 единиц техники.

Также, как он рассказал, были выявлены повреждения у автозаправочной станции и складского помещения.

Ранее несколько взрывов были слышны в Киеве после объявления в городе воздушной тревоги. Подробности случившегося на тот момент не приводились, как и информация о возможных повреждениях инфраструктуры. Тогда сирены воздушной тревоги звучали почти на всей территории Украины, кроме Тернопольской и Закарпатской областей.

До этого пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после работы систем противовоздушной обороны. По данным местных властей, пострадавших в результате возгорания нет.

