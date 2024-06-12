РИА Новости: взрывы произошли в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Киеве после объявления в городе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся, как и информация о возможных повреждениях инфраструктуры.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат почти на всей территории Украины, за исключением Тернопольской и Закарпатской областей.

Ранее подача электроэнергии была частично отключена в нескольких населенных пунктах Сумской области Украины. Так, без света остались города Сумы и Белополье. Причины отключений при этом не указывались.

До этого пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после работы систем противовоздушной обороны. По данным местных властей, пострадавших в результате возгорания нет.