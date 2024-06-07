07 июня, 08:33Политика
Промышленный объект загорелся в Киевской области
Фото: AP Photo/Andrii Marienko
Пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после работы систем противовоздушной обороны. Об этом начальник местной военной администрации Руслан Кравченко заявил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщает телеканал "360".
По словам Кравченко, пострадавших в результате возгорания нет. Спасатели ликвидируют пожар.
Других подробностей случившегося Кравченко не уточнил.
Ранее СМИ сообщали, что взрыв прогремел в поселке Затока возле Одессы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях.
До этого издание Financial Times сообщало, что более половины вырабатывающих мощностей энергетики вышли из строя после ударов Вооруженных сил России. По информации издания, из-за огромного количества атак со стороны ВС РФ на энергообъекты Украины мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт.
При этом до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт – такой показатель был одним из крупнейших в Европе.