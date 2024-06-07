Промышленный объект загорелся в Киевской области

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Пожар произошел на промышленном объекте в Киевской области после работы систем противовоздушной обороны. Об этом начальник местной военной администрации Руслан Кравченко заявил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщает телеканал "360".

По словам Кравченко, пострадавших в результате возгорания нет. Спасатели ликвидируют пожар.

Других подробностей случившегося Кравченко не уточнил.

Ранее СМИ сообщали, что взрыв прогремел в поселке Затока возле Одессы. В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях.

До этого издание Financial Times сообщало, что более половины вырабатывающих мощностей энергетики вышли из строя после ударов Вооруженных сил России. По информации издания, из-за огромного количества атак со стороны ВС РФ на энергообъекты Украины мощность электростанций снизилась до 20 гигаватт.

При этом до начала СВО производительность составляла 55 гигаватт – такой показатель был одним из крупнейших в Европе.

