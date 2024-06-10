ТАСС: Сумская область Украины осталась частично без света

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Подача электроэнергии частично отключена в нескольких населенных пунктах Сумской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

В частности, без света остались города Сумы и Белополье. Также об отключениях электроэнергии сообщают в селе Лебедино Полтавской области Украины. Причины отключений при этом не указываются.

Ранее зарубежные СМИ писали о том, что на Украине после ударов российской армии из строя вышли более половины вырабатывающих мощностей энергетики. Так, мощность местных электростанций снизилась до 20 гигаватт, тогда как до начала СВО она составляла 55 гигаватт.

До этого член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк предупредил жителей Украины о предстоящих отключениях света в зимний период, которые будут длиться в среднем до 10 часов в сутки.